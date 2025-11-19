Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“

Министерският съвет одобри резултатите от участие в заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“, проведено на 14 октомври 2025 г., в гр. Люксембург, Люксембург.

В доклада са представени резултатите от дискусиите относно: Отражение на настоящата геополитическа обстановка върху вътрешната сигурност на ЕС; Бъдещето на Фронтекс; Регламент за установяване на обща система за връщане на граждани на трети държави, пребиваващи незаконно в ЕС; Външно измерение на миграцията е фокус върху връщанията в Сирия – тема на работния обяд; Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Механизма за гражданска защита на Съюза и подкрепата от Съюза за готовност и реагиране при извънредни ситуации в областта на здравеопазването.

