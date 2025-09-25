Одобрени са резултатите и Протоколът от Българо-арменската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество

Министерският съвет прие Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите и утвърждаване на Протокола от IX сесия на Българо-арменската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество.

Тя се проведе в периода 16-18 юли 2025 г. в гр. София под председателството на заместник министър-председателя и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев и на министъра на високотехнологичната индустрия на Армения Мхитар Айрапетян.

В дневния ред на сесията бяха обсъдени въпроси, свързани с икономическото сътрудничество в областта на инвестициите, търговията, иновациите, научните изследвания и комуникациите, транспорта, териториалното управление и инфраструктурата, градското развитие, околната среда, земеделието, образованието и науката, здравеопазването, културата, електронното управление и др.

Комисията набеляза съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

