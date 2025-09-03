сряда, септември 3, 2025
Одобрени са промени в Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор.

С измененията се оптимизира организацията на полетите, включително и в случаите когато има съвпадение на датите за извършване им.

Съгласно промените, в случаите на подадени заявки за полети със съвпадащи периоди на изпълнение, решение за полета, който следва да се изпълни, се взема от генералния директор на ДАО. Това ще подобри координацията на дейностите, свързани с подготовката и изпълнението на полетите и летателните задачи.

