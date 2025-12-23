вторник, декември 23, 2025
Последни:
България

Одобрени са промени по бюджета на МТС за 2025 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

Редактор

Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2025 г. за увеличаване капитала на „Транспортен диагностично-консултативен център“ ЕООД, град Бургас.

Средствата ще бъдат използвани за извършване на ремонт на помещенията в сградата, в която се извършват всички медицински дейности, както и закупуване и монтаж на асансьор.

Това ще позволи на лечебното заведение да изпълнява функцията си за извънболнична помощ и да гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ, включително и на хора с намалена подвижност.

Интересно от мрежата

Вижте още

Българският патриарх Даниил взе участие в празненствата по повод Деня на народните будители

Редактор

МОСВ отмени решение на РИОСВ – Бургас и възложи повторно провеждане на процедура за необходимост от екологична оценка

Редактор

България, Гърция и Румъния подписват меморандум за трансгранично сътрудничество в сферата на транспорта

Редактор

Pin It on Pinterest