Одобрени са промени по бюджета на МТС за 2025 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2025 г. за увеличаване капитала на „Транспортен диагностично-консултативен център“ ЕООД, град Бургас.

Средствата ще бъдат използвани за извършване на ремонт на помещенията в сградата, в която се извършват всички медицински дейности, както и закупуване и монтаж на асансьор.

Това ще позволи на лечебното заведение да изпълнява функцията си за извънболнична помощ и да гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ, включително и на хора с намалена подвижност.

