Одобрени са промени по бюджета на МТС във връзка с увеличаване на капитала на „МБАЛ Варна“ ЕООД
Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2025 г. за увеличаване капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение Варна“ ЕООД.
Средствата ще бъдат използвани за извършване на ремонт на покривната конструкция на лечебното заведение.
Предвидено е и закупуване на нова медицинска апаратура за отделенията по Гастроентерология и Ушно-носно-гърлени болести, което ще подпомогне разширяването на дейността и предоставянето на повече медицински услуги за пациентите.