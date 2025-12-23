Одобрени са промени по бюджета на МТС във връзка с увеличаване на капитала на „МБАЛ Варна“ ЕООД



Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2025 г. за увеличаване капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение Варна“ ЕООД.

Средствата ще бъдат използвани за извършване на ремонт на покривната конструкция на лечебното заведение.

Предвидено е и закупуване на нова медицинска апаратура за отделенията по Гастроентерология и Ушно-носно-гърлени болести, което ще подпомогне разширяването на дейността и предоставянето на повече медицински услуги за пациентите.

