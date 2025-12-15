Одобрени са промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г.

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество и проект на Решение на Министерския съвет за увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД, чрез парична вноска в размер на 2 933 400 лева.

Средствата от увеличението на капитала ще се разходват за изпълнението на обект „Изграждане на хибридна зала с мобилна хибридна рентгенова система тип „C-Рамо“ и интреоперативна навигационна система за отделението по съдова хирургия“.

Чрез прилагане на съвременните методи в съдовата хирургия със съответната материална обезпеченост, която е главна цел на този проект, ще се осигури по-високо качество на здравните услуги, ще бъде защитено правото на пациента на обслужване в съответствие с нивото на науката и техниката към настоящия момент. Това е пряко свързано с постигане целите на националната здравна стратегия, както и стратегическите документи, касаещи здравеопазването.

Правителството прое също така Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2025 г. във връзка е увеличаване на капитала на търговско дружество и проект на Решение на Министерския съвет за увеличаване на капитала на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна ИСУЛ“ ЕАД („УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД)., чрез парична вноска в размер на 1 049 885 лева.

Средствата от увеличението на капитала ще се разходват за извършване на инженерингови и строително-монтажни дейности за повишаване сигурността на електрозахранването в „УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД и въвеждането в експлоатация на електроенергийните съоръжения, с което електрозахранването, електрическата система и резервното електрозахранване ще бъдат приведени в съответствие с изискванията на нормативната уредба и стандартите за обект нулева категория, с което ще се осигури непрекъсваемост при извършване на лечебната дейност и условия за по-високо качеството на здравните услуги.

