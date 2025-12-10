сряда, декември 10, 2025
Последни:
България

Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на общини

Редактор

Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 септември от 31 октомври 2025 г.

Допълнителните трансфери са в общ размер на 2 208 546 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2025 г. за компенсиране на разходите за периода от 1 септември до 31 октомври 2025 г. Те се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2025 г.

Интересно от мрежата

Вижте още

Държавният глава удостои с Почетния знак на президента председателя на Конфиндустрия България Роберто Санторели за приноса му в развитието на българо-италианските икономически отношения

Редактор

Зам.-министър Младенов откри националната конференция „Младежка политика в действие: Пътна карта и местни партньорства“

Редактор

Националният иновационен фонд открива конкурсна сесия по съвместната програма Евростарс-3

Редактор

Pin It on Pinterest