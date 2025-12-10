Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на общини
Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 септември от 31 октомври 2025 г.
Допълнителните трансфери са в общ размер на 2 208 546 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2025 г. за компенсиране на разходите за периода от 1 септември до 31 октомври 2025 г. Те се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2025 г.