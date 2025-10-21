вторник, октомври 21, 2025
Последни:
България

Одобрени са допълнителни разходи във връзка с дейности по овладяване на бедствени положения

Редактор

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват 90 669 706 лв. за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения, за възстановяване на инфраструктурни обекти.

Интересно от мрежата

Вижте още

Правителството прие позицията на България за неформалното заседание на Съвета на ЕС по външни работи

Редактор

Одобрено е изменение на ПМС № 480/2022 г.

Редактор

Министър Иванов: Готов е първият нов сондаж за вода в Плевен, очакват се резултати от изследвания за качеството

Редактор

Pin It on Pinterest