Одобрена е Тарифа за таксите, събирани от АЯР по Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

Действащата към момента Тарифа е приета с Постановление № 206 от 2003 г. и е частично актуализирана през 2018 г. Въпреки тази частична актуализация, основната структура и размерите на почти всички такси остават непроменени от повече от две десетилетия.

С приемането на днешното постановление тарифата ще бъде актуализирана съобразно новите икономически условия. Увеличението е пропорционално спрямо сложността на извършваните дейности и не цели генериране на несъразмерна финансова тежест за ползвателите на услугите на АЯР.

