Одобрена е промяна в Методиката за изменение и допълнение на цената на договор за обществена поръчка в резултат от инфлация

Правителството одобри проект на Постановление за изменение и допълнение на Методиката за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат от инфлация, приета с Постановление №290 на Министерски съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г., изм. и доп., бр. 19 и 104 от 2023 г.).

С промените се дава възможност за изменение и допълнение на договор за обществена поръчка за проектантските услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране и консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ.

В действащата Методика моментът на възникване на основанието за индексация на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство в резултат на инфлация е обозначен с действието „изпълнени“ през съответното тримесечие строително-монтажни работи. В тази връзка се предлага думата „изпълнени“ да се замени с „приети“ през съответното тримесечие строително-монтажни работи. Предлаганата промяна обуславя изпълнените през съответното тримесечие строително-монтажни работи да бъдат приети от възложителя, за да се счита по смисъла на Закона за обществените поръчки, че е налице изпълнение на договорно задължение. По този начин ще се осигури възможност индексацията да се прилага върху реално извършените, отчетени и приети дейности по договора за строителство.

Предлага се и отстраняване на противоречива практика при прилагане на формулата за индексация при авансовото плащане, което остава неиндексирано в съответствие с разпоредбите. В резултат от приспадането му от нетната стойност на акта за изпълнени дейности се стига до намаляване на базата за индексация, което не отразява реално увеличените разходи на изпълнителя. С предложеното изменение се установява еднакъв режим на индексиране на стойността на строително-монтажни работи, приети през съответното тримесечие, без значение дали по договора за обществена поръчка е предоставен аванс или не. Така ще бъде установен подход, който поставя в равнопоставено положение участниците, респективно изпълнителите на договори за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство, който се прилага по еднакъв начин към всички обществени поръчки с предмет „строителство“ без значение каква е предвидената от възложителя схема за разплащане по договора. Създава се и правна гаранция, че компенсацията обхваща цялата стойност на изпълненото, при ясен ред за реализирането на мярката от страна на възложителите спрямо приетите към съответния момент строително-монтажни работи.

