Одобрена е позицията на страната ни по дело Т-304/25 на Общия съд на ЕС

Със свое решение правителството одобри позицията на Република България по дело Т-304/25 на Общия съд на Европейския съюз и даде съгласие за встъпване в производството.

То е образувано по преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд във връзка с висящо пред него административно дело за обжалване на решение на Териториална дирекция „Митница Русе“ за определяне на нов тарифен код, както и нови размери на вносно мито и данък върху добавената стойност на внесена от трета страна стока (хартия, пропита с меламин).

Предмет на преюдициалното запитване е тълкуване на разпоредби на правото на Европейския съюз, свързани с определяне на тарифното класиране на стока, описана от производителя като декоративна хартия, напоена (импрегнирана) с термореактивни смоли с непълно втвърдяване на смолата, която се използва за облицоване на плоскости в многоетажни и късоциклични горещи преси.

Позицията на страната е, че продукт, като разглеждания в главното производство, следва се класира в позиция 3921 (код 3921 90 49 по КН).

Конституирането на България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда, с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

