Одобрена е позицията на Република България по дело на Съда на ЕС

Правителството одобри позицията на Република България по дело С-495/25 пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Conseil d’ Etat (Държавен съвет, Франция) във връзка с жалба, подадена от Syndicat professionnel du chanvre (Професионален съюз на производителите и търговците на коноп) срещу Institut national de origine et de la qualite (Национален институт за произхода и качеството).

С решението правителството дава и съгласие за встъпване в производството. Конституирането на Република България като страна по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съдът на Европейския съюз с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

