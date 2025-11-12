Одобрена е позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 17 ноември 2025 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

България подкрепя поддържането на силна и автономна Обща селскостопанска политика и след 2027 г., с осигурен бюджет, който да гарантира продоволствената сигурност. Прилагането на стабилни интервенции за обвързана с производството подкрепа, е в основата на поддържане на продоволствената сигурност. За Република България обвързаната подкрепа винаги е била съществен и стратегически инструмент в директните плащания, който продължаваме да разпознаваме като важен елемент на политиката и в настоящата реформа. Продоволствената сигурност е от ключовите приоритети на Общата селскостопанска политика и резервите от селскостопански продукти, като част от една пазарно-ориентирана рамка за готовност, биха могли да бъдат ефективни при някои конкретни рискове.

Страната ни подкрепя развитието на търговията на стоки с Украйна, но трябва да не се допуска тя да повлиява отрицателно и да измества производството на традиционни или чувствителни продукти за Европейския съюз, което да застраши и местните земеделски производители. Европейският съюз трябва да гарантира, че търговията ще остане балансирана и справедлива, като осигури преходни мерки и подкрепа за по- уязвимите производители в държавите членки. Считаме, че трябва да се обърне особено внимание на укрепването на контролните органи и лабораторната мрежа в Украйна, които ще гарантират реалното прилагане на стандартите на Европейския съюз.

Република България има положителна нагласа по предложението за Регламент за определяне за 2026 г. на възможностите за риболов в Средиземно море и Черно море. Определените в него риболовни възможности за цацата в Черно море кореспондират с последните научни съвети и отчитат социално-икономическия аспект при този риболов. Предложените риболовни възможности за улов на калкан в Черно море са в съответствие с многогодишния план за вида, като Република България очаква същите да бъдат допълнени с неусвоеното количество квота през 2024 г. (3,8 тона), в съответствие с решението на 48-ата годишна сесия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море.

