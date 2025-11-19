Одобрена е информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2025 г.

Правителството прие информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за деветмесечието на 2025 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси.

Данните бяха публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в началото на м. ноември 2025 година.

