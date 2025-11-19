сряда, ноември 19, 2025
Последни:
България

Одобрена е информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2025 г.

Редактор

Правителството прие информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за деветмесечието на 2025 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси.

Данните бяха публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в началото на м. ноември 2025 година.

Интересно от мрежата

Вижте още

Одобрена е промяна на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Редактор

НПСС и Фондация „Започни млад“ подписаха споразумение за стратегическо сътрудничество

Редактор

Румен Радев: Изследователите на Антарктида изграждат модел на успешното бъдеще на планетата – не на войни, а на разбирателство и взаимопомощ

Редактор

Pin It on Pinterest