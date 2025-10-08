Одобрена е българската позиция за участие в заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”

Министерският съвет одобри позициите на Българияза участие в заседание на Съвета “Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“, което ще се проведе на 14 октомври 2025 г. в гр. Люксембург, Люксембург.

Теми на заседанието са: Отражение на настоящата геополитическа обстановка върху вътрешната сигурност на ЕС; Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца; Бъдещето на Фронтекс; Регламент за установяване на обща система за връщане на граждани на трети държави, пребиваващи незаконно в ЕС; Външно измерение на миграцията с фокус върху връщанията в Сирия; Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Механизма за гражданска защита на Съюза и подкрепата от Съюза за готовност и реагиране при извънредни ситуации в областта на здравеопазването; Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за засилване на полицейското сътрудничество във връзка с предотвратяването, разкриването и разследването на контрабандата на мигранти и трафика на хора и за засилване на подкрепата на Европол за предотвратяване и борба с подобни престъпления.

