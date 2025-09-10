Одобрена е българската позиция за участие в неформално заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, което ще се проведе на 16 септември 2025 г., в гр. Копенхаген, Кралство Дания.

Срещата ще протече в две сесии и работен обяд, като ще се обсъдят актуални теми от европейския дневен ред за укрепване на здравния суверенитет и конкурентоспособността на Европа: утвърждаване на водещата роля на Съюза в сектора на клиничните изпитвания; действията на ЕС за гарантиране на здравната устойчивост на Общността; борбата с антимикробната резистентност.

В рамките на първата сесия, която ще засегне потенциала на ЕС за развитието на науките за живота, България ще оцени стратегическите мерки за засилване на капацитета на ЕС в научните изследвания и иновации по отношение на клиничните изпитвания и ще подчертае нуждата от анализ и последващи политики и мерки.

По време на дебатите по втората тема, свързана със здравната сигурност на ЕС, българската страна ще подчертае необходимостта за зачитане на националния контекст и специфики на всяка отделна държава членка на ЕС при изпълнението на последващите мерки, действия и стратегии на ниво ЕС за подобряване на достъпа в ЕС до основни стоки и медицински консумативи по време на кризи (пандемии, природни бедствия, конфликти).

В рамките на планирания работен обяд относно борбата с антимикробната резистентност (АМР), България ще открои предприетите национални действия, като ще подчертае значението на въвеждането на електронното предписване на антибактери лекарствени продукти като ключов инструмент в борбата с АМР в страната.

