Одобрен е проект на меморандум за разбирателство с Виетнам за сътрудничество в областта на киберсигурността

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на обществената сигурност на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на киберсигурността и борбата с високотехнологичните и киберпрестъпленията.

Меморандумът има общ характер и има за цел да създаде рамка за сътрудничество между страните в областта на киберсигурността и предотвратяването, разкриването, разследването и борбата с киберпрестъпността и високотехнологичната престъпност при спазване на приложимото в двете страни законодателство.

Предвижда се сътрудничество, обмен на информация и опит, политики и модели за управление на киберсигурността, защита на критичната инфраструктура, съвместни цифрови и технически разследвания, включително взаимна помощ при проследяване, събиране, съхраняване и анализиране на електронни доказателства в съответствие с националното законодателство на двете страни.

Компетентният орган за прилагане на меморандума от българска страна е Министерството на вътрешните работи.

