Одобрен е проект на меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2021 – 2028 г. между България и Кралство Норвегия

Република България ще получи финансова помощ на стойност 127 197 491 евро с цел намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство, както и за укрепване на двустранните отношения със страните-донори.

В рамките на Норвежкия финансов механизъм 2021 – 2028 г. ще се подкрепят проекти в следните тематични области: Европейски зелен преход; Демокрация, върховенство на закона и човешки права; Социално включване и устойчивост.

Предвидени са мерки в рамките на четири програми:

– Програма „Устойчивост на водните ресурси“, Програмен оператор: Министерството на околната среда и водите, бюджет: 8 000 000 евро;

– Програма „Иновации“, Програмен оператор: Иновация Норвегия, бюджет: 30 000 000 евро;

– Програма „Правосъдие“, Програмен оператор: Министерство на правосъдието, бюджет: 36 600 000 евро;

– Програма „Вътрешни работи“, Програмен оператор: Министерство на вътрешните работи, бюджет: 25 000 000 евро.

Заложени са и средства за Фонд за двустранни отношения на национално и програмно ниво, както и за техническа помощ.

Очаква се разработването на програмите от страна на определените програмни оператори да приключи през 2026 г., след което да стартира изпълнението на предварително дефинираните проекти и да бъдат обявени първите покани за набиране на проектни предложения.

Крайният срок за изпълнение на проектите е до 30.04.2031 година.

