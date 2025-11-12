Одобрен е проект на меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейкото икономическо пространство 2021- 2028 г. между България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия

Република България ще получи финансова помощ на стойност 132 807 931 евро с цел намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство, както и за укрепване на двустранните отношения със страните-донори.

В рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2021 – 2028 г. ще се подкрепят проекти в следните тематични области: Европейски зелен преход; Демокрация, върховенство на закона и човешки права; Социално включване и устойчивост.

Предвидени са мерки в рамките на четири програми:

– Програма „Енергийна сигурност“, Програмен оператор: Министерство на енергетиката, бюджет: 25 000 000 евро;

– Програма „Устойчивост на водните ресурси“, Програмен оператор: Министерството на околната среда и водите, бюджет: 26 500 000 евро;

– Програма „Култура“, Програмен оператор: Министерство на културата, бюджет: 14 880 000 евро;

– Програма „Местно развитие“, Програмен оператор: Министерство на образованието и науката, бюджет: 40 350 000 евро.

Заложени са и средства за Фонд за двустранни отношения на национално и програмно ниво, както и за техническа помощ.

Очаква се разработването на програмите от страна на определените програмни оператори да приключи през 2026 г., след което да стартира изпълнението на предварително дефинираните проекти и да бъдат обявени първите покани за набиране на проектни предложения.

Крайният срок за изпълнение на проектите е до 30.04.2031 година.

