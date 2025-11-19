Одобрен е План за действие за периода 2025-2027г. към Актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България

Министерският съвет прие Решение за одобряване на План за действие за периода 2025-2027г. към Актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.

С изготвянето на Плана за действие за периода 2025-2027г. към Актуализираната Националната стратегия за развитие на устойчив туризъм в България 2014-2030 г., Министерството на туризма представя план за постигането европейските и национални ангажименти по отношение на устойчивото развитие.

Настоящият План цели да подпомогне стратегическата синхронизация между националната туристическа политика и общоевропейските цели в сферата на устойчивия туризъм, като постави България сред водещите устойчиви дестинации в Европа.

Планът за предстоящия период търси баланс между икономическите, екологичните и социо-културните аспекти на туристическото развитие и отчита основните принципи на устойчивостта.

План за действие за периода 2025-2027г. към Актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. предвижда конкретни дейности и мерки за осъществяване изпълнението на стратегическите цели на НСУРТРБ: Създаване на благоприятна околна и бизнес среда за развитие на устойчив туризъм; Развитието на конкурентоспособен туристически продукт; Успешното позициониране на България на световния туристически пазар; Балансираното развитие на туристическите райони.

