Одобрен е меморандум за разбирателство относно проект „Разработване на цифрова система за сигурен и бърз обмен на информация, свързана с военната мобилност“

Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Република Естония, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на отбраната на Великото херцогство Люксембург, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша и Министерството на националната отбрана на Румъния относно проект „Разработване на цифрова система за сигурен и бърз обмен на информация, свързана с военната мобилност“, одобрен за финансиране по Европейския фонд за отбрана.

Проектът цели разработването на дигитални инструменти, които да улеснят директния и сигурен обмен на информация между държавите за ускоряване на процедурите и по голяма ефективност при военна мобилност в рамките на ЕС в съответствие е приоритетите за развитие на отбранителни способности, договорени от държавите членки в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), и по-специално в контекста на Плана за развитие на способностите на EC (CDP). Проектът се координира от Естония и се подкрепя от Чехия, България, Германия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша и Румъния. Неговото изпълнение е пряко обвързано е проект „Военна мобилност“ по инициативата Постоянно структурирано сътрудничество на ЕС в областта на отбраната (PESCO).

