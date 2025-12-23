Одобрен е докладът за изпълнението на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите

Министерският съвет одобри Административния мониторинговия доклад за изпълнението на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите през 2024 г.

Административният мониторингов доклад е изготвен въз основа на постъпилите данни за изпълнените мерки, дейности и политики от отговорните институции и чрез него се представя цялостна информация за прилагането на Националната стратегия, както и на общинските планове за действие.

През 2024 г. са реализирани редица мерки, които подпомагат достъпа до образование, здравеопазване, заетост и културен живот, както и подобряването на условията за живот на уязвимите групи, продължава тенденцията за укрепване на интегрирания подход при изпълнение на Политиките за социално включване.

В отчетната година са реализирани редица мерки, които подпомагат достъпа до образование, здравеопазване, заетост и културен живот, както и подобряването на условията за живот на уязвимите групи, продължава тенденцията за укрепване на интегрирания подход при изпълнение на Политиките за социално включване.

В областта на образованието се отчита разширен обхват на децата и учениците в задължително предучилищно и училищно образование и прилагане на приобщаващи практики за деца, за които българският език не е майчин. Подкрепата за ученици в риск от отпадане продължава, като към ноември 2024 г. в училища и детски градини работят 1308 образователни медиатори, чийто брой устойчиво нараства.

В здравеопазването продължава прилагането на мерки за достъп до здравни услуги за уязвими групи. Броят на здравните медиатори достига 332, от които 173 са включени в работата на общински и държавни болници. Разработен е модел за патронажна грижа за бременни жени и майки с малки деца. Прецизира се и се разширява обхватът на профилактичните прегледи и изследвания, мобилните здравни услуги в населени места и квартали, в които живеят здравно неосигурени български граждани от ромски произход.

В заетостта се наблюдава ръст на включените в субсидирана заетост лица. Преходите към реална работа се увеличават от 4,5% през 2023 г. на 5,1% през 2024 г., а над 17 000 роми са започнали работа на първичния пазар или по програми за заетост.

Разширява се моделът на центрове за съвместни услуги по заетост и социално подпомагане, което води до по-висока активност и по-ниска продължителна безработица.

В жилищната политика по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. продължава изпълнението на инфраструктурни мерки за социално включване, като в процеса участват и представители на местните общности.

В областта на върховенството на закона и недискриминацията въвеждането на института на служебния адрес улеснява достъпа до лични документи, социални жилища и административни услуги за хора без постоянен адрес.

Реализираните проекти „Единство в различието“ и „Обединени в многообразието“ от Министерството на културата и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ насърчават междуетническия диалог и достъпа до културен живот.

През 2024 г. показват устойчив напредък по прилагането на интеграционните политики, насочени към изграждането на по-сплотено и равноправно общество.

Facebook

Twitter



Shares