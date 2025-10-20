​ Обучение на FRONTEX в Академията на МВР бе открито от председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в НС

Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народно събрание д-р Маноил Манев откри международен курс за обучение на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (FRONTEX) в Академията на МВР.

Той и ректорът на АМВР старши комисар проф. д-р Иван Видолов поздравиха служителите от постоянния корпус на FRONTEX, които по време на курса ще надградят знанията и уменията си. „Инициирането на подобни формати е възможност за споделяне на опит и добри практики между експерти, работещи във всички сфери, свързани с управлението на границите и борбата с трансграничната престъпност, както и повод за изграждане на полезно сътрудничество и координация между страните от Европейския съюз и Шенгенското пространство“, заяви Манев.

Академията на МВР беше избрана за домакин на курса, който е част от програмата на FRONTEX за поддържане и повишаване на професионалната подготовка на служителите, участващи в съвместни операции по охрана на външните граници на ЕС. Обучението включва практически модули, насочени към уеднаквяване на стандартите и прилагане на добрите практики при използването на физическа сила, помощни средства и оръжие в съответствие с европейските норми и принципи за защита на правата на човека.

