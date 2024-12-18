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България

Община Рудозем ще управлява археологическа недвижима културна ценност Средновековна крепост „Козник“

Редактор

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност Средновековна крепост „Козник“, находяща се в област Смолян, община Рудозем, с. Рибница, местност „Кечи кая“ на община Рудозем, област Смолян за срок от 10 години.

Дейностите, свързани с опазване на недвижимата културна ценност, както и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват от Регионалния исторически музей – Смолян, в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство. Отношенията между музея и община Рудозем ще се уредят с договор.

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