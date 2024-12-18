Община Рудозем ще управлява археологическа недвижима културна ценност Средновековна крепост „Козник“

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност Средновековна крепост „Козник“, находяща се в област Смолян, община Рудозем, с. Рибница, местност „Кечи кая“ на община Рудозем, област Смолян за срок от 10 години.

Дейностите, свързани с опазване на недвижимата културна ценност, както и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват от Регионалния исторически музей – Смолян, в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство. Отношенията между музея и община Рудозем ще се уредят с договор.

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