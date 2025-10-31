НС забрани временно износа и вътреобщностните доставки до държави членки на ЕС на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво

Народното събрание забрани временно износа и вътреобщностните доставки до държави членки на Европейския съюз на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво.

Решението беше взето със 135 гласа „за“, 4 „против“ и 42 „въздържал се“.

От парламентарната Комисия по бюджет и финанси посочват, че мярката е мотивирана от необходимостта за гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложените санкции от САЩ срещу руската компания „Лукойл“.

Предвижда се забраната да не се прилага при зареждане и презареждане на местни и чуждестранни плавателни и въздухоплавателни средства и при вътреобщностни доставки за въоръжените сили на страни членки на ЕС и НАТО.

Народното събрание възложи на директора на Агенция „Митници” да осъществява контрол по забраната за износ на нефтопродукти и на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите по забраната за вътреобщностните доставки. По изключение директорът на Агенция „Митници” може да разреши конкретен износ или вътреобщностна доставка на изброените в забраната нефтопродукти в определени случаи, като уведомява Народното събрание за всяко разрешение. Разрешението влиза в сила в 7-дневен срок от уведомлението, като Народното събрание може по всяко време да измени или отмени издаденото разрешение с цел защита на държавната и обществена сигурност, предвижда приетото решение.

Парламентът възложи на председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ в срок до 7 ноември да извърши проверка на съхраняваните по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти количества.

Решението за въвеждане на временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностите доставки на нефтопродукти до други държави членки на ЕС влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”, прие Народното събрание.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за енергийната ефективност.

Измененията в Закона за енергийната ефективност предвиждат да бъде създаден Национален декарбонизационен фонд, който да е правоприемник на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Предвижда се Националният фонд за декарбонизация да бъде основна финансова структура в подкрепата на сградния фонд в България. Той ще адаптира финансови инструменти или ще структурира допълнителни такива при идентифицирана необходимост, като се позовава на възможни източници и подходящи схеми за финансиране с цел динамично адресиране на бариерите за повишаване на енергийната ефективност.

