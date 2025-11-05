сряда, ноември 5, 2025
Последни:
България

НС създаде временна комисия за установяване на факти и обстоятелства за дейността на Джордж и Александър Сорос и техните фондации на територията на България

Редактор

Народното събрание създаде временна комисия за установяване на факти и обстоятелства за дейността на Джордж и Александър Сорос и техните фондации на територията на България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт.

Проектът на решение е внесен от народни представители от парламентарната група „ДПС – Ново начало“.

Парламентът реши комисията да се състои от 17 народни представители, от които петима от ГЕРБ-СДС, трима от „Продължаваме промяната-Демократична България“, по двама от „Възраждане“ и „ДПС-Ново начало“, както и по един представител на „БСП-Обединена левица“, „Алианс за права и свободи“, „Има такъв народ“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“.

За членове на комисията бяха избрани Александър Иванов, Христо Гаджев, Тома Биков, Любен Дилов и Маноил Манев от ГЕРБ-СДС, Явор Божанков, Свилен Трифонов и Богдан Богданов от „Продължаваме промяната-Демократична България“, Йордан Цонев и Станислав Анастасов от „ДПС-Ново начало“. От „Възраждане“ в състава на комисията бяха включени Ангел Янчев и Даниел Проданов, от „Алианс за права и свободи“ – Джейхан Ибрямов, от „БСП-Обединена левица“ – Атанас Атанасов, от „Има такъв народ“ – Александър Рашев, от „Морал, единство, чест“ – Красимир Манов и от „Величие“ – Красимира Катинчарова.

Комисията ще работи три месеца, след което ще излезе с доклад.

Интересно от мрежата

Вижте още

Работна среща на министър Митов с националния координатор по въпросите на миграцията на Дания

Редактор

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Комисията за финансов надзор за 2025 г.

Редактор

Омбудсманът настоява за незабавно спиране на застрояването и защита на Боянското блато

Редактор

Pin It on Pinterest