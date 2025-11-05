НС създаде временна комисия за установяване на факти и обстоятелства за дейността на Джордж и Александър Сорос и техните фондации на територията на България

Народното събрание създаде временна комисия за установяване на факти и обстоятелства за дейността на Джордж и Александър Сорос и техните фондации на територията на България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт.

Проектът на решение е внесен от народни представители от парламентарната група „ДПС – Ново начало“.

Парламентът реши комисията да се състои от 17 народни представители, от които петима от ГЕРБ-СДС, трима от „Продължаваме промяната-Демократична България“, по двама от „Възраждане“ и „ДПС-Ново начало“, както и по един представител на „БСП-Обединена левица“, „Алианс за права и свободи“, „Има такъв народ“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“.

За членове на комисията бяха избрани Александър Иванов, Христо Гаджев, Тома Биков, Любен Дилов и Маноил Манев от ГЕРБ-СДС, Явор Божанков, Свилен Трифонов и Богдан Богданов от „Продължаваме промяната-Демократична България“, Йордан Цонев и Станислав Анастасов от „ДПС-Ново начало“. От „Възраждане“ в състава на комисията бяха включени Ангел Янчев и Даниел Проданов, от „Алианс за права и свободи“ – Джейхан Ибрямов, от „БСП-Обединена левица“ – Атанас Атанасов, от „Има такъв народ“ – Александър Рашев, от „Морал, единство, чест“ – Красимир Манов и от „Величие“ – Красимира Катинчарова.

Комисията ще работи три месеца, след което ще излезе с доклад.

