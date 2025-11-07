НС прие промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Народното събрание прие на две четения в рамките на едно пленарно заседание промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Измененията се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител в „Лукойл – България“. С тях се разширяват функциите на особения търговски управител на обект от критичната инфраструктура в страната.

Предвидено е законопроектът да влезе в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Наложените санкции над активите на „Лукойл“ ОAO реално ще доведат до спиране работата на рафинерия „Нефтохим“ в Бургас поради отказ на всички контрагенти да извършват плащания с дружествата, собственост на „Лукойл“ ОАО в България, се посочва в мотивите на вносителите на законопроекта – народни представители от „ДПС– Ново начало“, ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“ и „БСП – Обединена левица“. Ситуацията изисква разширяване на правомощията на особения търговски управител, предвиден в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, тъй като фактическата постановка в момента е много по-различна от хипотезите, допускани при въвеждането на тази фигура, отбелязват депутатите. Законопроектът за изменение и допълнение ще позволи особеният търговски управител да продължи абсолютно всички операции на рафинерията и другите обекти на „Лукойл“ в България, така че те да работят и след 21 ноември 2025 г., се посочва в мотивите. Немският модел, който вече реално е получил изключение от санкциите, на практика е инкорпориран в този законопроект, отбелязват вносителите.

Народното събрание отмени разпоредбата в закона, според която особеният търговски управител се назначава за срок от 6 месеца, като този срок може да бъде удължен еднократно за същото време. Отпадна и текстът, според който правомощията на особения търговски управител могат да се осъществяват от няколко лица, но не повече от трима.

Особеният търговски управител няма право да се разпорежда или да отчуждава имущество на дружеството, по отношение на което осъществява оперативен контрол, освен в рамките на дейността по обикновено управление, гласува парламентът. Той няма да може да поема финансови задължения от името на лицето, опериращо критична инфраструктура, и на лицето, извършващо съхраняване, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, освен в рамките на обикновеното управление и обичайната търговска дейност. Разпореждане или отчуждаване на имущество, или поемане на финансови задължения извън рамките на обикновеното управление и обичайна търговска дейност, се извършват след предварително одобрение от Министерския съвет. Сделките сключени в нарушение на тази разпоредба са нищожни.

Facebook

Twitter



Shares