НС прие на първо четене законопроектите за бюджетите на ДОО и на НЗОК за 2026 г.

Народното събрание прие на първо четене законопроектите за бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Законопроектът за бюджета на ДОО за 2026 г. предвижда размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ да се увеличи с 2 процентни пункта. Определя се, че минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2026 г. ще бъде в размер на 620,20 евро, а максималният осигурителен доход за всички осигурени лица – 2352 евро.

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), се увеличава от 1 януари 2026 г. от 398,81 евро (780 лв.) на 460,17 евро. Предвидено е размерите на обезщетенията при неизползване на отпуските за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 1 януари 2026 г. да се повишат от 50 на 75 на сто от получаваното през време на отпуска обезщетение.

Пенсиите за трудова дейност ще бъдат осъвременени от 1 юли 2026 г. по т.нар. швейцарско правило, като по предварителни данни това ще бъде с между 7 и 8 процента. В законопроекта е предвидено повишаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 322,37 на 346,87 евро. През 2026 г. максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на нивото от 2025 г. – 1738,40 евро.

Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица – 9,21 евро, както и максималният дневен размер – 54,78 евро.

В законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. са предвидени 5 571 998 400 евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5 196 424 800 евро, от които 3 177 034 800 евро са от здравноосигурителни вноски и 2 019 390 000 евро са трансфери за здравно осигуряване, предназначени за групите, осигуряващи се за сметка на държавния бюджет.

Общо заложените разходи на НЗОК за догодина са 5 571 998 400 евро.

Приходите и разходите по законопроекта са със 727 652 900 евро повече спрямо 2025 г., което е 15 процента повече. Запазва се размерът на здравноосигурителната вноска от 8 процента.

При средствата за първичната извънболнична медицинска помощ има ръст от 5,5%, за специализираната извънболнична медицинска помощ – 4,7% , за медико-диагностични дейности – 9,5%, за болнична помощ – 11,9%, за медицински изделия – 5,7%, за дентална помощ – 9,7%.

Близо 152 млн. евро е резервът на НЗОК, което е ръст от 9,8 процента.

В проектобюджета на НЗОК за следващата година за възнаграждения на работещите в лечебните заведения са предвидени общо 260 милиона евро. От тях 230 млн. евро са за осигуряване на персонала в лечебните заведения, а 30 млн. евро – за лечебните заведения, финансирани от бюджета на Министерството на здравеопазването.

