НС прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

В законопроекта за държавния бюджет за следващата година е планиран дефицит в размер на 3 процента от Брутния вътрешен продукт (БВП). Предвижда се държавният дълг да достигне до 37,6 млрд. евро (31,3 на сто от БВП) през 2026 г. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет, е до 10,5 млрд. евро, в т.ч. до 3,2 млрд. евро по линия на инструмента SAFE за укрепване на европейската отбранителна промишленост.

Макроикономическата прогноза за периода, изготвена от Министерството на финансите, предвижда растежът на икономиката да се забави до 2,7 на сто през 2026 година.

Проектът на държавен бюджет за догодина предвижда увеличение от 5 на 10 на сто на данък „дивидент“ и въвеждане на задължение за електронно отчитане на приходите от продажби чрез използване в търговските обекти на одобрен от Националната агенция по приходите софтуер за управление на продажбите. От догодина е предвидено увеличение на променливата част на таксата по Закона за хазарта за лицензиите за организиране на хазартни игри от 20 на сто на 25 на сто.

От 1 януари 2026 г. се повишава осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с два процентни пункта, минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава на 620,20 евро, а максималният осигурителен доход за всички осигурени става 2352 евро.

Размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. се увеличава на 620,20 евро. Повишава се размерът от 50 на сто на 75 на сто на паричното обезщетение при неизползване на отпуск за бременност и раждане, за неизползване на отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст и при неизползване на отпуск при осиновяване на дете до петгодишна възраст.

Пенсиите за трудова дейност се осъвременяват от 1 юли по т. нар. швейцарско правило. Предвидено е увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера за 2026 г. с 5 на сто, а за определени сектори – съгласно действащата нормативна база. И през следващата година продължава политиката за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за страната.

За 2026 г. са разчетени допълнително и за първи път 260 млн. евро като трансфер от централния бюджет към бюджета на Националната здравноосигурителна каса за увеличение на възнагражденията на персонала в лечебните заведения.

Предвижда се продължаване на Инвестиционната програма за общински проекти, като общата максимална стойност на предвидените средства през 2026 г. по сключени споразумения за проекти е в размер до 920,3 млн. евро. Разплащането ще се извършва от Българската банка за развитие при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.

