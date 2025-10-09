НС прие на първо четене промени в Закона за предучилищното и училищното образование

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Парламентът подкрепи внесения от правителството проект за изменение в закона и отхвърли два законопроекта, внесени от народните представители Елисавета Белобрадова и Николай Денков от „Продължаваме промяната-Демократична България“. Народните представители решиха срокът за предложения между първо и второ четене да бъде максималният – 28 дни.

Предложените от Министерския съвет изменения предвиждат въвеждане на нов учебен предмет „Добродетели и религия“, езикова подкрепа за деца, които не владеят в достатъчна степен български език, ежегодна, а не на четири години, атестация на учителите и нова професионална квалификация „ранно учене и грижа“.

Новият предмет от задължителните учебни часове е насочен към формиране на устойчива нравствена култура, морална преценка и разбиране на различни гледни точки, посочва в мотивите си Министерският съвет. Предлага се този предмет да е без оценки и да се изучава по избор като „Религия – православие“, „Религия – ислям“, или „Добродетели/етика“.

Предвиждат се нови два вида езикова подкрепа – интеграционно обучение в индивидуална форма на обучение за ученици от I до VII клас, което позволява първоначално ускорено усвояване на българския език и постепенното им интегриране в паралелка с ученици от същия клас, както и подготвителен езиков клас в дневна, индивидуална, вечерна или дистанционна форма на обучение за учениците, които въобще не владеят български език.

Правителството предлага да бъде променен статутът на математическите и природо-математическите гимназии в специализирани училища с прием след четвърти и след седми клас. Предлага се математическите и природо-математическите гимназии да приемат ученици в V клас и да им предоставят специализирана подготовка до завършване на средно образование, без да е нужно учениците да кандидатстват отново в същите училища. Приетите след IV клас ученици по свое желание въз основа на резултатите от националното външно оценяване след VII клас може да кандидатстват за прием в други училища, като освободените от тях места се попълват с други ученици. В същото време математическите и природо-математическите гимназии ще могат да осъществяват държавен план-прием и на изцяло нови паралелки с ученици след VII клас.

Предвижда се осигуряване на транспорт на деца в задължителна предучилищна възраст и за учениците от първи до 12. клас със специални образователни потребности, които пътуват ежедневно за обучение в друго населено място.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

