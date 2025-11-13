НС отхвърли ветото на президента и прие повторно промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Народното събрание отхвърли ветото на президента и прие повторно промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Измененията, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител на активите на „Лукойл“ в България и разширяване на неговите правомощия бяха подкрепени със 128 гласа „за“ 59 – „против“ и без „въздържал се“.

Промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход бяха приети от парламента на 7 ноември 2025 г. На 12 ноември 2025 г. президентът Румен Радев наложи вето на измененията.

Народното събрание прие на първо четене родителите на деца до 12-годишна възраст да могат да работят на непълно работно време или от разстояние през лятната ваканция на децата. Законопроектът за изменение на Кодекса на труда, внесен от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, беше одобрен единодушно със 181 гласа „за“. В момента в Кодекса на труда има възможност родителите на деца, ненавършили осем години, да работят с гъвкаво работно време. С настоящото предложение се дава възможност от това да се възползват и родителите (осиновителите) на деца до 12 години, но само през лятната ваканция.

Народното събрание прие на първо четене предложените от Министерския съвет промени в Закона за Министерството на вътрешните работи. Три проекта за изменение на закона, внесени от народни представители от „Продължаваме промяната-Демократична България“, не бяха подкрепени на първо четене.

Със законопроекта на правителството се осигурява прилагането на правни актове на Европейския съюз. Предвиждат се мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2021/784 относно справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн. Определя се компетентен национален отговор в структурите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, който ще упражнява контролни услуги спрямо доставчиците на хостинг услуги на територията на страната и при необходимост ще налага санкции.

Парламентът прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за Националната служба за охрана. Проектите за изменения са внесени от Министерския съвет и от Хамид Хамид и група народни представители от „ДПС-Ново начало“. Не бяха подкрепени предложените от народния представител Златан Златанов („Възраждане“) промени в закона.

Министерският съвет предлага допълнение в Закона за Националната служба за охрана, с което автомобили на службата да бъдат прехвърлени на администрацията на президента.

Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за опазване на околната среда, внесени от депутати от ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и „ДПС-Ново начало“. Те предвиждат удължаване срока за регистрация на личните водни източници до 2033 г., като целта е да се осигури достатъчно време за подготовка и облекчен режим на регистрация. Сегашният изтича на 28 ноември 2025 г.

