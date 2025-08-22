петък, август 22, 2025
Новоназначени военнослужещи в състава на Сухопътните войски положиха военна клетва в Стара Загора

Тържествен ритуал по полагане на военна клетва от новоназначени военнослужещи във формированията на 2-ра Тунджанска механизирана бригада се проведе днес, 22 август, пред мемориалния комплекс „Бранителите на Стара Загора“.  В присъствието на своите командири, близки, гости и граждани над 100 военнослужещите се врекоха във вярност към Родината, целунаха бойното знаме – символ на чест, доблест и слава, и станаха част от редовете на Българската армия.

Командирът на 2-ра механизирана бригада бригаден генерал Мирослав Костадинов приветства новоназначените войници, като им напомни, че полагането на военна клетва е свещен дълг за всеки българин, решил да приеме военната служба като свой професионален и житейски път. Той ги призова да бъдат верни на клетвените думи и да служат с чест в името на националната сигурност, независимостта и суверенитета на България.

На тържествения ритуал присъстваха областният управител на Стара Загора Неделчо Маринов и секретарят на община Стара Загора Николай Диков. Те поздравиха военнослужещите за направения избор и им пожелаха да бъдат успешни и решителни в бъдещите предизвикателства.

