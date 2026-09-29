Ново райониране на България от 2027 г.: Шестте статистически района стават четири

Предвижда се създаването на Северен, Източен, Южен и отделен Столичен район, без да се променят границите на 28-те области и общините

Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага нова статистическа карта на България от 1 януари 2027 г. С промени в Закона за регионалното развитие сегашните шест статистически района от ниво NUTS 2 трябва да бъдат окрупнени в четири.

Паралелно с това двата съществуващи статистически района от ниво NUTS 1 ще бъдат обединени в един район, обхващащ цялата територия на България.

Промените са свързани с привеждането на националното законодателство в съответствие с новата европейска класификация NUTS, въведена с Делегиран регламент (ЕС) 2026/195, която трябва да се прилага от 1 януари 2027 г.

Важно уточнение е, че новото райониране е за статистически и планови цели. Административните граници на 28-те области и на общините в страната се запазват.

Кои ще бъдат четирите нови района?

Северен район ще включва областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра.

Източният район ще обхваща областите Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол.

Южният район ще включва областите София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Предвижда се създаването и на отделен Столичен район, който ще обхваща територията на Столична община.

Така досегашните Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен район ще бъдат заменени от четирите нови региона.

Какво ще се промени на практика?

Новото райониране ще доведе и до промени в системата за регионално планиране. Броят на регионалните съвети за развитие ще бъде намален от шест на четири.

За Северния, Източния и Южния район ще бъдат разработвани интегрирани териториални стратегии за развитие с участието на заинтересованите страни в съответните региони.

За Столичния район е предвиден различен модел. За него ще бъде разработван план за интегрирано развитие, който едновременно ще изпълнява функциите на интегрирана териториална стратегия.

Документът ще определя средносрочните цели и приоритети за устойчивото развитие на столичния регион и ще отчита инвестиционните намерения, общия устройствен план и връзките на София с останалите региони в България и съседните държави.

Областите и общините не се променят

От МРРБ подчертават, че промяната на статистическите граници не означава промяна на административно-териториалното устройство на страната. Всички 28 области и съществуващите общини запазват административните си граници.

Основен документ за стратегическото планиране ще остане Националната концепция за регионално и пространствено развитие, която определя стратегията за развитие на територията на страната и връзките ѝ със съседните държави и региони.

Предложените законови изменения целят да адаптират системата за регионално развитие към новото райониране и да усъвършенстват прилагането на интегрирания териториален подход.

Предвижда се промените в Закона за регионалното развитие да влязат в сила от 1 януари 2027 г.