Новият Закон за обществения транспорт трябва да гарантира удобен транспорт за всеки пътник

Новият Закон за обществения транспорт е готов.

Следващата седмица ще започнем обсъждане на текстовете заедно с Националното сдружение на общините. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на днешната среща с кметове от общините в Русенска област, организирана от областния управител Драгомир Драганов.

„Разбрахме се с кметовете, че първо ще предоставим проекта на закона на сдружението на общините, както и на всички професионални организации. Ще го обсъдим и едва след като сме се разбрали по всички въпроси, ще внесем документа в Министерския съвет и след това в Народното събрание“, заяви министър Караджов.

Новият закон предвижда изграждането на Национална транспортна схема, която ще се базира на реални данни за пътникопотока. Водеща роля ще има железопътният транспорт, а графиците на автобусните линии ще бъдат съобразени с жп разписанията. Другият ключов елемент е въвеждането на единен електронен билет, който ще важи за автобус, влак и градски транспорт в градовете, включени в интегрираната система.

„Ние сме длъжни да осигурим удобен обществен транспорт за всички български граждани, независимо колко малко и отдалечено е населеното място, в което живеят. Ще се въведе принципът за минимум три курса дневно – сутрин, обед и вечер, а при по-голямо натоварване ще се осигуряват допълнителни линии“, посочи Караджов.

От данните към момента става ясно, че в малките населени места все по-често няма желаещи превозвачи да обслужват автобусните линии, а причината е ниската натовареност и липса на икономически интерес. „Това вече е масово явление и показва дефект в сегашната система“, подчерта министър Караджов.

Реформата е планирана за период от три години, като стартира от 1 януари 2026 г. Очакванията са, че с нейното въвеждане ще се гарантира достатъчно и удобно транспортно обслужване в цялата страна, с централна роля на железопътния транспорт.

