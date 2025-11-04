Новият космически център на EnduroSat позиционира България сред водещите в света на сателитните технологии
Новият космически център на EnduroSat позиционира България сред водещите страни в света на сателитните технологии.
Това заяви зам.-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов в интервю за БНР.
Той подчерта, че се следва ясна и последователна политика за насърчаване на космическия сектор. „Сред ключовите фактори за това развитие е инвестицията в хората – младите специалисти, които се обучават и подготвят да бъдат част от космическата индустрия“, обясни той.
Заместник-министърът заяви още, че страната ни има научен и инфраструктурен капацитет с Центовете за върхови постижения и Центровете по компетентност. „Той трябва да се надгражда“, добави Ангелов.
В интервюто проф. Ангелов напомни, че в момента е отворена процедура на Европейската космическа агенция (ЕКА) за български фирми и научни организации и те могат да кандидатстват за финансиране на проекти до 14 ноември.
В заключение той подчерта изключителната важност българските постижения в науката и бизнеса да се популяризират сред обществото.
Цялото интервю чуйте ТУК