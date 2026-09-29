Нови участъци за пожарна безопасност ще бъдат разкрити в Черноочене и още 10 района в страната

Иван Демерджиев: Работи се по осигуряването на необходимото финансиране за новите щатове

Един от първите нови участъци за пожарна безопасност и защита на населението ще бъде разкрит в община Черноочене, а още 10 ще бъдат създадени в различни райони на страната. Това съобщи в Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на среща с кметовете на седемте общини в областта.

По думите на министъра по въпроса се работи интензивно, като се обсъжда и вариант за осигуряване на необходимото финансиране за новите щатове.

Демерджиев призова представителите на местната власт да определят приоритетните проекти, за които ще търсят финансиране. При наличие на проектна готовност общините могат да кандидатстват за средства пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Срещата беше посветена на проблемите на общините и взаимодействието с държавните институции при подготовката и финансирането на приоритетни проекти. В нея участваха още министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, ръководители на териториални структури на държавната администрация и народни представители.

Като важна задача беше определено цялостното проектиране на магистралата Русе – Маказа. Проектът е определен като значим за област Кърджали и пряко свързан с безопасността на движението.

Министър Демерджиев пое ангажимент съвместно с народните представители да бъдат търсени ефективни решения за подобряване на пътната безопасност, включително чрез промени в законодателството.

Като основен проблем вътрешният министър открои поведението на водачите и дисциплината им на пътя.