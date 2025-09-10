Нови стипендианти на INSAIT: Талантливи математици избраха България пред водещи университети в света

Шестима от най-талантливите млади българи, възпитаници на водещи математически гимназии в страната и медалисти от световни надпревари, избраха да останат в България и да продължат обучението си в института INSAIT към СУ “Св. Климент Охридски” пред престижни университети в Европа и САЩ.

Младежите са част от новото издание на стипендиантската програма EXPLORER (EXcellence Program in technoLOgy and REseaRch) на INSAIT и Факултета по математика и информатика към Софийския университет.

Избраните младежи по програмата бяха представени на церемония в присъствието на министър-председателя Росен Желязков, министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, ректора на Софийския университет проф. Георги Вълчев, декана на Факултета по математика и информатика проф. Мая Стоянова, проф. Мартин Вечев – основател и научен директор на INSAIT, инж. Борислав Петров – изпълнителен директор на института и др.

„Благодаря Ви, че избрахте да останете в България и чрез Вашия талант носите славата на страната ни. Вие сте онези шампиони в развитието на модерните технологии, които променят живота на човешкия род“. С тези думи министър-председателят Росен Желязков се обърна към талантливите младежи. Той изрази надежда, че именно младите хора могат да разсеят страховете и да вдъхнат надежда на обществото, че бъдещето на човечеството ще бъде много по-светло, смислено и благосъстоятелно, благодарение на новите технологии. Премиерът бе категоричен, че подкрепата на държавата при обучението на младите е задължителна.

От своя страна министърът на образованието и науката Красимир Вълчев отбеляза подкрепата и последователните усилия на правителството за продължаващото развитие на института, включително и включването му в стратегическата карта за научна инфраструктура.

По думите му страната ни има нужда от деца, които да учат задълбочено математика, както и да задържаме най-добрите ни таланти, а подобни инициативи са с огромно значение.

Министърът акцентира на две нови програми, които стартира МОН за подкрепа на бъдещите таланти. Едната ще бъде насочена към обучението на ново поколение мотивирани и креативни учители, които да подготвят олимпийските ни отбори. Целта е най-опитните и добри педагози да предават уменията си на по-млади учители и те да продължат тяхната успешна работа.

„Другата национална програма, по която работим, е “Избирам да следвам в България”, насочена към лауреати от международни олимпиади и състезания. По нея ще подкрепяме талантливи деца с мотивиращи стипендии и ще осигурим безплатното им обучение в България, за да останат тук”, обясни Красимир Вълчев. Той поздрави всички избрани стипендианти по програмата на INSAIT и им пожела успешна реализация.

Сред отличените стипендианти са Николай Дренчев от Софийската математическа гимназия, златен медалист от Световното отборно състезание по математика в Катар и от „Математика без граници“.

Ванеса Калинкова от ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ в Бургас също е сред младежите, които се присъединяват към INSAIT. Тя е носителка на златен медал от Международната олимпиада по лингвистика в Тайпе с най-висок резултат сред 227 участници, както и на отличия от Жаутиковската олимпиада и Международната олимпиада по изкуствен интелект.

Сред селектираните са още Александър Георгиев от МГ „Д-р Петър Берон“ във Варна, победител в Националното STEM състезание и двукратен първенец на Националната олимпиада по информатика, както и Александър Кожабашийски от Софийската математическа гимназия, отличен на Националното пролетно състезание по физика и призьор в редица турнири по информатика.

Сред одобрените още са Елена Димитрова, носителка на златен медал от Международната математическа олимпиада в Малайзия и награди за иновативни проекти в областта на AI и роботиката и Петър Михов от Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, сребърен медалист от Международния турнир „Джон Атанасов“ и Европейската младежка олимпиада по информатика, двукратен лауреат на Националната олимпиада по информатика.

Всеки от избраните младежи ще получава по 2000 лв. месечна стипендия за срока на обучението си. Заедно с това ще има и възможност за работа по съвместни проекти с изследователи от INSAIT, както и инженерни стажове в развойни центрове на водещи компании в областта.

Целта на програмата е да задържи младите таланти в България, като им предоставя възможност да се концентрират върху обучението и научноизследователската си работа. Тя съчетава бакалавърското образование във Факултета по математика и информатика на Софийския университет с изследователска дейност в INSAIT.

Стипендиите за випуск 2025 са осигурени с подкрепата на Фондация „За пример“, основана от българската IT компания SiteGround, 200-годишната английска компания MAN Group, фонда за рисков капитал LaunchHub, българската продуктова компания, която разработва cloud базирана софтуерна платформа за управление на зарядни станции за електрически автомобили Ampeco и високотехнологичната софтуерна компания Alcatraz AI.

