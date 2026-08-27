Нови правила за заплатите: работодателите ще дават информация за разликите между мъже и жени

Правителството предлага повече прозрачност при възнагражденията и мерки срещу необоснованите различия в заплащането за равностоен труд

Правителството прие проект за промени в Закона за защита от дискриминация, насочени към намаляване на разликата в заплащането между жените и мъжете и въвеждане на по-голяма прозрачност при определянето на трудовите възнаграждения.

Според данните на Евростат за 2024 г. разликата в заплащането между половете в България е 12%, при средно равнище от 11,1% за Европейския съюз.

Със законопроекта в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2023/970, чиято цел е по-ефективното прилагане на принципа за равно заплащане на жените и мъжете за равен или равностоен труд.

Повече прозрачност за заплатите

Една от основните промени предвижда работодателите да предоставят информация за разликите във възнагражденията между служителите от двата пола, без да се разкрива конкретната заплата на отделните работници.

Служителите ще имат право да получават информация за средните нива на заплащане за своята позиция в предприятието, включително данни, разделени по пол.

Така работещите ще могат по-лесно да установят дали съществуват съществени различия във възнагражденията между жените и мъжете, които извършват равностоен труд.

Коригиращи мерки при необосновани разлики

Предвижда се работодателите, след консултация с представителите на работниците и служителите, да извършват съвместна оценка на заплащането.

Когато бъдат установени необосновани различия в средните възнаграждения на жените и мъжете, извършващи равностоен труд, ще трябва да бъдат предприети коригиращи действия.

Предложените промени имат за цел да направят системите за определяне на възнагражденията по-прозрачни и да ограничат случаите на неравнопоставено заплащане на пазара на труда в България.