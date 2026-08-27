Нови командировъчни условия за военни и цивилни служители на мисии в чужбина

Правителството уеднаквява дневните, разходите за жилища, образование и здравно обслужване при дългосрочни командировки

Министерският съвет прие промени в Наредбата за финансовите условия при командироване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия в международни организации и инициативи извън страната.

Основната промяна засяга базисните размери на дневните командировъчни средства, които служителите получават при дългосрочно изпращане в чужбина. Те ще бъдат изравнени с размерите, определени в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат.

Уеднаквяват се и средствата, предназначени за учебни такси, наем на жилище, медицинско обслужване и здравно осигуряване.

Промените обхващат също допълнителните командировъчни средства, предоставяни за членовете на семействата на командированите военнослужещи и цивилни служители.

Очаква се новите финансови условия да направят дългосрочните назначения зад граница по-привлекателни и да подпомогнат Министерството на отбраната при преодоляването на кадровия дефицит в международните организации и инициативи.

Според мотивите промените трябва да допринесат и за повишаване на ефективността на българското представителство в международните структури извън страната.