Новата академична година беше тържествено открита в НСА „Васил Левски“

Заместник-министърът на образованието проф. Сеня Терзиева поздрави студентите и подчерта ролята на Академията за изграждането на дисциплина, воля и стремеж към успех

Новата академична година беше тържествено открита в Националната спортна академия „Васил Левски“ в София. Сред официалните гости на церемонията беше заместник-министърът на образованието и науката проф. Сеня Терзиева.

В приветствието си тя подчерта, че обучението в НСА не е насочено единствено към постигането на високи спортни резултати, а има важна роля за личностното и професионалното развитие на младите хора.

„Обучението в Националната спортна академия не е само път към високи спортни резултати – то изгражда воля, дисциплина, стремеж към успех и готовност за подкрепа“, заяви проф. Терзиева.

По думите ѝ именно хората, притежаващи тези качества, могат да бъдат пример за младите поколения и да им помагат да преодоляват трудностите и предизвикателствата.

Заместник-министърът поздрави и ръководството на НСА за последователните усилия за подобряване на условията за обучение и развитие на студентите.

С тържествената церемония Академията даде начало на още една година, в която бъдещите специалисти в областта на спорта, физическото възпитание и свързаните с тях професионални направления ще продължат своето образование и подготовка.