Нова сграда разширява 55. СУ „Петко Каравелов“ в София – инвестицията е над 1,5 млн. евро

Новият триетажен учебен корпус ще осигури по-добри условия за над 1689 ученици, а в двора на столичното училище бе открит и бюст-паметник на Петко Каравелов

Нов триетажен учебен корпус разширява базата на 55. СУ „Петко Каравелов“ в София, където се обучават над 1689 ученици. Сградата свързва две от съществуващите училищни постройки и е реализирана по програмата на Министерството на образованието и науката за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища.

Финансирането за новия корпус е 1 533 876 евро, като е осигурено и съфинансиране от Столичната община.

На официалното представяне присъства заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева, която е и дългогодишен директор на училището. Като част от обновяването в двора бе открит и бюст-паметник на Петко Каравелов.

„Днес не просто откриваме нова сграда, а виждаме резултата от една сбъдната мечта, зад която стоят усилията на много хора“, заяви д-р Панчева.

Директорът на училището Нина Чанева посочи, че модернизацията ще продължи. Сред следващите цели са изграждането на нова многофункционална спортна сграда и обновяването на съществуващата училищна база, за което вече има разработен проект.

Роботика, Python и природни науки

СУ развива и модерна среда за практическо и интердисциплинарно обучение. Пространството „Robo Nature“ е насочено към роботика, киберфизични системи и природни науки.

Високотехнологичната зона по роботика разполага с две класни стаи, LED видеостена, интерактивен под, роботи Kubo и лаптопи със специализиран софтуер за роботика, Python и MicroBit.

Учениците работят и с комплектите „Умно земеделие“ и „Умен дом“, чрез които могат да изследват приложението на съвременните технологии в реална среда.

Зоната по природни науки включва химична лаборатория и специализиран кабинет с интерактивен дисплей, микроскопи, телескоп, демонстрационни модели и оборудване за експерименти по физика, химия и биология.

„Robo Nature“ надгражда създадения през 2022 г. иновативен център за дигитални създатели „RoboLab“, който предлага пространства за роботика, визуални модели, прототипиране, проектни дейности и презентации.

Училището изпълнява и проект за основен ремонт на физкултурния салон за 306 775 евро.

Разширяването и модернизирането на базата на 55. СУ „Петко Каравелов“ има за цел да осигури по-добра организация на учебния процес и повече комфорт за учениците и преподавателите.