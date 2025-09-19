Нова процедура с бюджет 6 млн. лева ще подпомогне българските предприятия за повишаване на киберсигурността им

Като министър на електронното управление съм щастлив, че интересът към процедурата за подпомагане на предприятия за повишаване на тяхната киберсигурност е толкова висок, защото това е ясен знак, че българските предприятия осъзнават новите предизвикателства и в частност мислят за киберсигурността си.

Това заяви министърът на електронното управление Валентин Мундров пред народните представители в Комисията по електронно управление и информационни технологии.

Валентин Мундров обяви, че МЕУ ще предприеме действия да се подготви нов фиш за кандидатстване по течащото в момента набиране на проекти по Механизма за дигитална Европа. Страната ни ще може да кандидатства за 6 млн. лева.

Друга тема, която бе разгледана по време на заседанието на Комисията, бе свързана със съвместната инициатива на Министерството на електронното управление, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта и съобщенията. Инициативата цели да улесни гражданите чрез създаването на електронно досие на всеки автомобил, регистриран в страната.

„Първата крачка, която вече е реализирана, е възможността всеки собственик или потенциален купувач на автомобил да направи справка чрез сайта на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В нея се показва реалният пробег на автомобила, изчислен въз основа на данните от извършените годишни технически прегледи. Това създава повече прозрачност и сигурност за гражданите при покупко-продажба на автомобили“, обясни министър Мундров.

По думите му следващата важна стъпка е разширяване на достъпа до информация за историята на автомобила. Предвижда се публично да бъде достъпна информация за това дали предишният собственик е бил физическо или юридическо лице, както и дали всички данъци и такси, свързани с автомобила, са били редовно платени.

