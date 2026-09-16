Нов закон за потребителските кредити предвижда по-строги правила и по-силен контрол върху кредиторите

Предлага се обхватът на закона да включва кредити до 100 хил. евро, по-високи изисквания за оценка на кредитоспособността и ограничения при определени краткосрочни заеми

Проектът на нов Закон за потребителските кредити предвижда засилване на защитата на потребителите, по-строги правила за рекламата и отпускането на заеми и по-сериозен контрол върху кредиторите и кредитните посредници. Това заяви заместник-министърът на икономиката Красимир Якимов при обсъждането на законопроекта в парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия.

По думите му приемането на промените е необходимо и във връзка със задълженията на България по европейското законодателство. Якимов посочи, че съответната европейска директива е приета през октомври 2023 г., а срокът за транспонирането ѝ е изтекъл през ноември 2025 г.

Според представената от него информация Европейската комисия е започнала процедура за нарушение срещу България на 30 януари 2026 г., а през юли страната е била уведомена за възможността процедурата да премине в съдебна фаза при липса на необходимите действия.

Кредити до 100 хил. евро ще попадат в обхвата на закона

Сред основните предложения е разширяването на приложното поле на закона до потребителски кредити в размер до 100 000 евро, както и включването на нови кредитни продукти.

Предвиждат се и по-строги правила за рекламата и информацията, която потребителят трябва да получи преди подписването на договор. В рекламите ще трябва ясно да бъде посочвано, че вземането на кредит води до разходи за потребителя.

Промените са мотивирани и от все по-широкото използване на цифрови технологии при рекламирането, предлагането и сключването на договори за кредит.

По-строга проверка на кредитоспособността

Законопроектът предвижда по-високи изисквания към оценката на кредитоспособността. Според представените предложения кредит ще може да бъде предоставян само при положителна оценка на възможностите на потребителя да изпълнява задълженията си.

Целта, по думите на заместник-министъра, е ограничаване на прекомерната задлъжнялост и насърчаване на по-отговорното кредитиране.

Предвиждат се и ограничения върху общите разходи при определени краткосрочни кредити.

Нови възможности за хора със затруднения при погасяването

Проектът включва правила за работа с потребители, които изпитват затруднения при обслужването на своите задължения. Сред предвидените възможности са отсрочване на плащанията, рефинансиране и промяна на условията по договора.

Планира се и засилване на надзора върху кредиторите и кредитните посредници чрез задължителна регистрация, разширяване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и по-високи санкции при нарушения.

Според Красимир Якимов целта е законодателната рамка да бъде допълнително прецизирана в Народното събрание и да осигури по-прозрачни правила и по-висока степен на защита за потребителите на кредитни услуги.