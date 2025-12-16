Нов високотехнологичен STEM център в 110-годишната ПМГ в Монтана

Министерството на образованието и науката продължава да работи за модернизация на образователната среда, като паралелно с инвестициите в STEM средата провежда и обучения за учителите за по-ефективно преподаване в обновените високотехнологични пространства.

Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на нов STEM център в Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ в Монтана, която тази година отбелязва своя 110-годишен юбилей. По думите му STEM обучението насърчава ученето чрез експерименти, практическа работа и опити, а това значително повишава мотивацията и интереса на учениците.

Новото STEM пространство е на стойност над 360 000 лева и обхваща направленията математика и информатика, роботика и кибер-физични системи, дизайн и 3D прототипиране, природни науки, зелени технологии и устойчиво развитие. Центърът разполага със съвременно оборудвани учебни зали по физика, математика и информатика, кабинет по математика, както и шест високотехнологични класни стаи, които предоставят възможности за експериментиране, интерактивно обучение и работа по проекти.

„Поздравления за Вашите резултати и постижения, както и за усилията на общината, и на всички, които подкрепят училищата. Това е една от най-важните обществени мисии – да направим децата знаещи, можещи и добри хора и да им дадем възможност за житейска и професионална реализация в бъдеще“, заяви министърът. Той отбеляза и усилията на учителите и училището да привличат все повече ученици към обучението по математика и природни науки – области, в които образователната система все още среща предизвикателства.

Министърът подчерта, че образователните институции имат нужда от постоянна подкрепа не само в STEM направленията, но и за обновяване на останалите учебни пространства – кабинетите по обществени и хуманитарни науки, както и класните стаи в начален и основен етап.

Директорът на гимназията Бойка Симеонова поздрави учениците и учителите за множеството награди и отличия, спечелени през годините. Тя благодари за подкрепата от МОН за ремонта на покрива на гимназията, обновяването на кабинетите по химия и биология и модернизацията на компютърните зали.

В Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ се обучават 468 ученици от 5. до 12. клас, разпределени в 18 паралелки. Основните профили са „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Природни науки“. Във втори гимназиален етап учениците изучават профилиращи предмети като информатика, информационни технологии, математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и др.

