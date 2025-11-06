Нов STEM център беше открит в 7. СУ „Кузман Шапкарев“ в Благоевград, който съчетава наука, технологии, изкуство, инженерство, математика и обществени науки.

Новото пространство включва високотехнологични кабинети – „Nature“, „STEM“, „STEAM“, „STREAM“, „NASA“, „Digital World“ и „Digital planet“. Обособени са зони за експерименти, изследвания, работа с роботи и проектни задания.

Центърът има за цел да подготвя учениците за професиите на бъдещето – за технологичната сфера, математиката, природните и инженерните науки. Акцент се поставя върху практическото обучение, съвместната работа между учениците и развиването на иновативно мислене.

По време на откриващото събитие учителите представиха съвременно преподаване с помощта на „МоzaBook“ – интерактивен софтуер за класната стая, който помага за създаването на визуални и ангажиращи уроци.

В STEAM кабинета учениците показаха как изкуството може да се интегрира с математика, физика и философия чрез представяне на приказката „Скалата и водата“.

Особен интерес предизвика кабинетът “NASA”, в който преподават учители, обучавани в ЦЕРН. Преподаватели по история и информационни технологии представиха чрез интерактивни подходи историческата битка при Ахелой.

Присъстващите имаха възможност да разгледат лего роботи, както и очила за виртуална реалност.

Създаването на втори STEМ център в училището подкрепя и въвеждането на нов учебен предмет – „STEM интеграция“, базиран на иновативни подходи в преподаването.

Деветокласници представиха специално създадения от тях уебсайт за STEM обучение: https://stem-innovate-7-su-81d3ffeb.base44.app/ с вграден AI асистент „Седмобот“. За уменията си в програмирането те бяха отличени с грамоти и награди.

Училището вече осем години организира Фестивал на природните науки и математиката, включващ проектно-базирано учене, триизмерни уроци и експерименти.

На събитието присъстваха кметът на Благоевград Методи Байкушев, ректорът на ЮЗУ „Неофит Рилски“ проф. д-р Николай Марин, началникът на РУО- Благоевград Ивайло Златанов, председателят на СБУ д-р Янка Такева, Силвия Кънчева от МОН, учители, представители на образователната общност в града и др.

