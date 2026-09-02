Нов Съвет на директорите поема управлението на „Холдинг БДЖ“

Иван Личев, Кристиан Ваклинов и инж. Кънчо Христов влизат в новото ръководство на железопътния холдинг

Със заповед на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев е назначен нов състав на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД. Промяната цели да осигури приемственост, професионална експертиза и ефективно управление на националния железопътен превозвач до провеждането на конкурсна процедура по Закона за публичните предприятия.

В новия Съвет на директорите влизат Иван Личев, Кристиан Ваклинов и инж. Кънчо Христов, които имат професионален опит в областта на железопътния транспорт, финансите, управлението и инфраструктурните проекти.

Иван Личев се завръща в системата на БДЖ

Иван Личев е финансов и оперативен мениджър с над 30 години професионален опит в инженерството, финансите, енергетиката и транспорта. От ноември 2019 г. до декември 2021 г. е генерален мениджър на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД.

Според предоставената информация по време на управлението му е извършено мащабно преструктуриране и оптимизация на дружеството, като за две години пазарният му дял в железопътния товарен транспорт в България достига над 50%.

Личев е заемал ръководни позиции и в „Български пощи“ ЕАД, „Българска енергетика“ АД и „Енергоремонт холдинг“ АД. В новия Съвет на директорите на БДЖ той влиза като независим член съгласно Закона за публичните предприятия.

Кристиан Ваклинов – от каузата за теснолинейката до ръководството на БДЖ

Кристиан Ваклинов е железопътен експерт с над девет години професионален стаж в търговската дирекция на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, където е бил главен експерт по проучване и анализ на качеството на услугата.

Той е познат и с гражданската си дейност в подкрепа на железопътния транспорт. През 2013 г. инициира кампания за спасяването на Родопската теснолинейка Септември – Добринище и работи за възстановяването на вечерния влак Добринище – Якоруда.

Ваклинов е отличен като „Личност на годината“ в Пазарджик през 2014 г., а през 2021 г. е сред десетте избрани имена в класацията на БНР „Будител на годината“. През 2025 г. издава книга енциклопедия, посветена на историята на теснолинейката.

Инж. Кънчо Христов с опит в големи инфраструктурни проекти

Третият член на новото ръководство – инж. Кънчо Христов, е строителен инженер с дългогодишен опит в изпълнението и управлението на големи инфраструктурни проекти, включително с европейско финансиране.

В периода от септември 2012 г. до февруари 2016 г. той е участвал в управлението, изпълнението и отчитането на проекти на Община Казанлък на обща стойност над 200 млн. лева. Сред тях са етапи от проекта за „Интегриран градски транспорт“ и разширението на градската пречиствателна станция за отпадни води.

В частния сектор Христов има опит в проектирането и изграждането на промишлени, търговски и военни обекти.

Предстои избор на изпълнителен директор

Новият Съвет на директорите трябва да проведе първото си заседание, на което членовете ще изберат помежду си кой ще заеме поста на изпълнителен директор на „Холдинг БДЖ“.

След разпределянето на функциите необходимите документи ще бъдат внесени за вписване в Търговския регистър. Очаква се процедурата да отнеме няколко работни дни.

Със същата заповед от длъжност са освободени досегашните членове на Съвета на директорите доц. д-р Борислав Арнаудов, Георги Велков и д-р Людмил Иванов.