Нов механизъм ще определя минималната заплата по четири критерия с еднаква тежест

Покупателната способност, нивото на заплатите, ръстът на възнагражденията и производителността на труда ще участват с по 25% при изчисляването

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова представи пред представители на Международния валутен фонд новия механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) в България, договорен със социалните партньори.

Срещата се проведе по инициатива на МВФ в рамките на мисията на Фонда в страната. В разговорите участва и заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска.

Четири критерия ще определят минималната заплата

Механизмът е регламентиран с промени в Кодекса на труда и предвижда размерът на най-ниското основно месечно възнаграждение да бъде изчисляван въз основа на четири социални и икономически критерия.

При определянето му ще се отчитат:

покупателната способност и издръжката на живот;

равнището и разпределението на заплатите;

темпът на растеж на възнагражденията;

дългосрочните равнища на производителността на труда.

Всеки от четирите показателя ще има еднаква тежест от 25%. Предвижда се на всеки три години да бъде извършвана оценка на адекватността на механизма.

„Новият механизъм цели да избегне автоматичното индексиране на минималното възнаграждение въз основа на минали данни и същевременно да осигури необходимата гъвкавост и защита на нископлатените работници“, заяви Ефремова.

По думите ѝ за правителството е важно да бъде запазена покупателната способност на работещите с ниски доходи и да бъде осигурено адекватно заплащане.

Преглед на публичния сектор и заплатите в администрацията

По време на срещата с представителите на МВФ е обсъдено и определянето на възнагражденията в публичния сектор.

Министър Ефремова съобщи, че се извършва преглед и оптимизация на публичния сектор. Тя уточни, че заплатите в държавната администрация се определят по нормативно регламентиран механизъм, който отчита нивото на заеманата длъжност и оценката на индивидуалното изпълнение.

Ще анализират влиянието на изкуствения интелект върху пазара на труда

Сред темите на разговорите са били още политиките за заетост и развитието на пазара на труда в България.

Министерството на труда и социалната политика извършва преглед и анализ на Стратегията по заетостта, като специално внимание ще бъде отделено на влиянието на изкуствения интелект върху пазара на труда, съобщи Ефремова.

Акцент е поставен и върху повишаването на дигиталните умения на населението чрез прилагането на ваучерен механизъм.

Обсъдени са още мерки за ограничаване на сивата икономика, както и предвидените от следващата година по-високи данъчни облекчения за семействата с деца.