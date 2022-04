Николай Събев: Асен Василев и Кирил Петков постигат целите си с минимални усилия￼

Николай Събев, министър на транспорта, отговаря на въпроси на Илиана Беновска след заседание на парламентарната комисия по транспорт от 7-ми април 2022 г., излъчено директно в youtube.com/Беновска пита-Радио К2, във facebook.com/iliana.benovska и по Радио К2 на 93.9MHz.

Илиана Беновска: Стабилна ли е коалицията? Днес Урсула фон дер Лайен беше в България, връчи на премиера Петков много тържествено Плана за възстановяване и устойчивост. Устойчива ли е коалицията и дали имаше някаква цена? Синергия или условия имаше от страна на фон дер Лайен към Кирил Петков за такъв рязък завой за подкрепа към нашия план? Знаете ли нещо?

Николай Събев: Аз знам, че от първия ден, в който съставихме това правителство пророкуват, че то няма да бъде вечно, че няма да бъде трайно, че има проблем, че ще се разпадне, тъй като е странна коалиция между хора, които имат различни идеи.

Илиана Беновска: Това са „градски легенди“! Какво е Вашето лично мнение?

Николай Събев: Моето лично мнение е, че Кирил Петков и Асен Василев са наистина хора, които постигат целите си с минимални компромиси! Аз им свалям шапка!

Илиана Беновска: Да не съжалявате някой път за тези думи?

Николай Събев: Не, не, аз съм с тях плътно! Заедно сме! Аз съм също част от тази борба да създадем един работещ екип. И в този момент аз нямам конфликт с вицепремиера Гроздан Караджов. Ние работим перфектно заедно. Моите адмирации към Александър Николов, министър на енергетиката! Страхотен е! Доставя ми удоволствие да работим заедно. И всъщност благодарение на това как Кирил Петков успява да ни обедини в един отбор и как да се фокусираме върху нещата, които са важни за България, ние започваме да работим като един отбор. Разбира се има неща, които могат да внесат напрежение в коалицията.

Илиана Беновска: Теглите ме за езика тогава, последен въпрос, като казахте, че Кирил Петков и Асен Василев знаят как да постигат целите си …

Николай Събев: Знаят, знаят! И ги постигат!

Илиана Беновска: Внимавайте! Меморандумът за 1 милиард долара, който те подписаха малко, както ние се изразихме в нашия коментар за тази седмица, „по весели чорапи“! С „Gemcorp“ и IP3.

Николай Събев: Това е резултат от недобра комуникация! Това е сериозен проблем!

Илиана Беновска: Защо се наложи първо да се подписва така скришом, а после американското посолство да опровергава, а Кирил Петков да го дава на ДАНС?

Николай Събев: Целият проблем е недобра комуникация!

Илиана Беновска: От чия страна?

Николай Събев: Като цяло! Когато всеки по малко допусне нещо, което не е добре като комуникация и не се изясни правилно още от началото и така в цялата група се предаде, в крайна сметка може да се стигне до такъв резултат. Когато аз казвам, че Кирил Петков и Асен Василев страхотно се справят със ситуацията, имам предвид и точно това – когато един допусне грешка, защото няма начин да не допуснем грешки, нали – как реагира след това! Какви бяха действията след това!

Илиана Беновска: Е, Асен Василев бъкел не обели, но Кирил Петков каза, че ще сезира ДАНС!

Николай Събев: Кирил Петков пое инициативата, Асен Василев се ограничи до това, което е казал и продължаваме напред! Няма скандал!

Илиана Беновска: Вие, като предприемач, ако решите да подписвате меморандум, нали няма да седнете на една вечеря с първия срещнат и да подпишете? Може би както Вие правите подбора на чуждите консултанти, ще има избор между 2-3 кандидатури? И това трябва да е публично, не е ли така?

Николай Събев: Така би следвало да е, но вижте! Ако поради недобра комуникация Кирил ми се обади и каже – виж ги тия момчета, мисля, че стават и след това ми се обади вторият човек, който работи с тях и ми каже – мисля, че стават, тогава аз ще кажа – добре, защо да не ги видя! Това се случва и в бизнес средите!

Илиана Беновска: Няма да правите кастинг!

Николай Събев: Когато имаш добра препоръка, защо да правиш кастинг? В крайна сметка каква е целта – ние да имаме тези мощности, от които имаме жизнена нужда. Дори да решим, че е нещо прибързано, отново никой не е казал, че няма да греши! Много е важно, когато някой сгреши, какво прави след това! Начинът, по който реагираха всичките, в това число и Александър Николов – нормално е, всичко е наред! Няма драма!

Илиана Беновска: Както се казва на един любим език – We shall see или We will see?

Николай Събев: Как беше – самтайм люн! (Събев има предвид интервю на Христо Стоичков от 2009 г., когато последният е треньор на футболен клуб Мамелъди съндаунс от Южна Африка, от което остава прословутата фраза на Стоичков „самтаймс уин, самтаймс люн“)

Илиана Беновска: Това беше добър финал, благодаря Ви!