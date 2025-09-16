Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний осъществи поклонническо пътуване до Грузия

Посещението започна в древната столица Мцхета, където той се поклони в манастира Джвари, в манастира Самтавро – известен с мощите на преподобния старец Гавриил, и в катедралата Светицховели, където се съхранява хитонът Христов.

Той посети и манастира Шио-Мгвиме, както и къщата на стареца Гавриил – духовно място, обичано от вярващите. В своето посещение митрополит Антоний бе придружен от свещеноиконом Юлиян Ангелов-старши епархийски съветник и епархийски надзорник на Епархията.

В Гори митрополит Антоний бе приет от митрополит Андрей в неговата резиденция и заедно с него посети Атенската Сионска църква и местни образователни центрове. В Тбилиси той се поклони в катедралата Сиони, където се пази чудотворният кръст на света Нина, и съслужи литургия в катедралата „Света Троица“ (Самеба) заедно с Негово Високопреосвещенство Шио (Муджири), Патриаршески местоблюстител.

В манастира Марткопи митрополит Антоний се поклони на мощите на свети Антоний Марткопски – един от 13 сирийски отци. В столицата се проведе и среща с посланика и служители на българското посолство, както и с грузински приятели на България, поддържащи културни връзки между двете страни.

Заключителният етап на пътуването бе в Източна Грузия – в манастира Бодбе, където почиват мощите на света Нина, в манастира Алаверди, където Митрополит Давид посрещна делегацията с изключително гостоприемство, и в манастира Шуамта, където сестрите и игуменката приеха гостите с топлота и радост. Навсякъде Грузинската патриаршия и нейните служители показаха голяма любов, внимание и радост от идването на митрополит Антоний.

Това пътуване е свързано и с откриването на Българо–грузинския културно-духовен център „Дарбази“ в Бачковския манастир – още едно свидетелство за трайната духовна връзка и братството между България и Грузия.

Посещението на Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний остави силен духовен отпечатък както в сърцата на вярващите, така и в братските връзки между двете църкви. С молитва и любов, с внимание и гостоприемство, този път утвърди, че българският и грузинският народ вървят заедно в Христовата истина, вяра и приятелство, което ще пребъде през вековете.

