Назарян: България остава ангажирана да работи в рамките на ЕС и НАТО с нашите партньори от САЩ, за да гарантираме заедно с Украйна, че всяко бъдещо споразумение ще бъде устойчиво

Република България остава ангажирана да работи конструктивно в рамките на ЕС и НАТО с нашите партньори от САЩ, за да гарантираме заедно с Украйна, че всяко бъдещо споразумение ще бъде устойчиво, ще се спазва добросъвестно и че Украйна ще получи гаранции за своята сигурност.

Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян по време на пленарната сесия на Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм, Швеция.

Суверенно е правото на украинския народ да определя собственото си бъдеще и направление на развитие, както и да взима решения относно характера на всяко предложено мирно споразумение и неговото отражение върху бъдещето на украинските граждани, посочи Рая Назарян. Тя подчерта, че приветства подновените усилия на нашите партньори от САЩ и лично на президента Доналд Тръмп в търсенето на път към прекратяване на военните действия в Украйна. „Представеният от САЩ документ с 28 точки включва важни елементи от фундаментално значение за постигането на устойчив и справедлив мир. Предложенията обаче изискват и внимателно обсъждане в тясна координация с всички европейски партньори, тъй като условията на едно бъдещо мирно споразумение имат пряко отражение върху сигурността не само на Украйна, но и на България, ЕС и Европа като цяло“, смята председателят на Народното събрание.

Окупацията и анексирането от Русия на части от международно признатите украински територии представлява тежко нарушение на международното право, каза Рая Назарян. По думите й това са украински територии, чието връщане е въпрос не само на правен ред и международно правен принцип, но и на справедливост.

Председателят на парламента отбеляза, че навлизаме в четвъртата година от руската незаконна, неоправдана и непровокирана военна агресия срещу Украйна. Няма да забравим и няма да престанем да подчертаваме: войната не започна на 24 февруари 2022 г., а има своя корен в незаконното анексиране на Крим през 2014 г., каза Рая Назарян.

Председателят на Народното събрание заяви, че България е надежден и активен партньор в Международната платформа за Крим, участва в парламентарните заседания и допринася за инициативите, насочени към сигурността в Черноморския регион – включително чрез форума в София през 2024 г., който събра представители на 42 държави и осем международни организации.

Нашата обща цел е мирното и устойчиво развитие на региона, подчерта Рая Назарян. Тя отбеляза, че възстановяването на засегнатите от войната райони вече е неотложен приоритет и стратегическа необходимост. Европейският път на Украйна е избор, който отговаря на интересите както на украинския народ, така и на Европейския съюз, заяви председателят на Народното събрание. Една стабилна, независима и демократична Украйна е важен фактор за сигурността и просперитета на нашия континент, подчерта Рая Назарян.

Председателят на парламента отправи и послание към народа на Украйна: „В тези трудни времена не сте сами. България остава до вас – в изпитанията, в стремежа към мир и в надеждата за едно по-свободно, достойно и сигурно бъдеще“.

